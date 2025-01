Puntomagazine.it - Casoria: Nella calza della befana non ha cioccolata ma droga. Carabinieri denunciano 29enne

Leggi su Puntomagazine.it

Scoperto un nascondiglio insolito per la: 31 grammi di hashish trovati. Denunciato undiper detenzione a fini di spaccio.Siamo ae isezione radiomobilelocale compagnia stanno effettuando dei controlli nei pressistazione ferroviaria. A un certo punto un uomo cattura l’attenzione dei militari che decidono di controllarlo.Lui dirà che non ha niente addosso ma i militari preferiscono approfondire. Durante la perquisizione sbuca dalla tasca del giubbino una tipica. Dentro, però, non ci sono caramelle e neanche carbone ma.Sono 31 i grammi di hashish nascosti. Sequestrata anche la somma di 260 euro ritenuta provento del reato.L’uomo,diincensurato, è stato denunciato per detenzione dia fini di spaccio.