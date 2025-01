Oasport.it - Carlos Alcaraz dopo il ko con Djokovic: “Esco a testa alta imparando la lezione. Il favorito? Non ce n’è solo uno”

Anche se siamo solamente a gennaio, potremmo già avere assistito ad una delle partite più belle dell’intero 2025. Stiamo parlando del match che ha messo di fronte Novaknei quarti di finale degli Australian Open. Il fuoriclasse serbo ha avuto la meglio in 4 set del giovane rivale spagnolo con il punteggio di 46 64 63 64tre ore e trentacinque minuti di gioco di altissimo livello.aver portato dalla sua parte il primo set il tennista murciano ha mollato la presa, finendo nelle grinfie del rivale. Anche nel corso della conferenza stampa il tennista classe 2003 ha rimarcato questo aspetto: “Onestamente mi sentivo come se stessi controllando la partita, ma l’ho lasciato entrare di nuovo nel gioco. Devo dire che è stato l’errore più grande che ho fatto oggi. Nel secondo set ho alzato ancora il livello per spingerlo ancora di più al limite.