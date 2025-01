Anteprima24.it - Basket, la Meomartini si impone in trasferta a Giugliano

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSi è finalmente sbloccato il cammino del G.S.in DR1, battendo inB.C.col punteggio finale di 74-48.Dopo due partite decise nell’ultimo minuto ed entrambe a sfavore dei beneventani, stavolta i ragazzi allenati da coach Massimo Tipaldi si sono fatti trovare pronti e lucidi, intenzionati a non sprecare l’occasione di conquistare due pesantissimi punti in classifica.Fin dall’inizio della partita è stato evidente come Giuliano De Martino e compagni volessero mettere al sicuro il risultato nella prima parte della gara. Ed infatti hanno iniziato bene la loro partita, infliggendo agli avversari un 18-27 come primo parziale, frutto dei 12 rimbalzi di squadra conquistati e della ritrovata efficacia al tiro da tre (3 triple realizzate nel primo periodo).