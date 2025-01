Donnapop.it - Avete sentito cosa ha detto Luca Calvani? Posizione dura contro Signorini e il Grande Fratello (ma ha ragione)

Leggi su Donnapop.it

non ha preso affatto bene la decisione di Alfonsoe degli autori del: distiamo parlando?Come sappiamo, il flop del reality sta mettendo aprova la trasmissione stessa e nonostante tutto, la Produzione e gli autori hanno deciso – probabilmente – di prolungare il programma fino a maggio, facendo saltare anche la prossima edizione de L’Isola dei Famosi. Ma non è finita qui.Secondo le ultime nuove, Alfonsoaccoglierà nuovamente ex concorrenti delall’interno del loft di Cinecittà; non parliamo di nuovi personaggi, ma di quelli che sono stati eliminati nel corso del tempo o – addirittura – che si sono ritirati spontaneamente, come ad esempio Jessica Morlacchi.Questa decisione ha fatto trasalire molti degli attuali concorrenti, fra cuiche non accetterebbe il ritorno di Jessica e Lorenzo e Shaila, che invece sarebbero contrari a quello di Helena.