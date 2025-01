Oasport.it - Atletica, Mattia Furlani incomincia la stagione: due gare indoor, annunciata la sfida con Tentoglou

Leggi su Oasport.it

si appresta a fare il proprio esordio stagionale: il giovane fuoriclasse laziale esordirà nel salto in lungo martedì 4 febbraio a Ostrava (Cechia), dove andrà in scena una tappa del WorldTour (livello gold, il massimo circuito internazionale al coperto). L’azzurro aprirà un’annata agonistica di grande spessore, che a marzo prevede gli Europei e i Mondiali in sala e poi a settembre i Mondiali all’aperto.Il 19enne, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 e argento agli Europei di Roma la scorsa estate, gradisce le prove al coperto, come dimostra l’argento iridato conquistato nella passata. Il nostro portacolori dovrà fare i conti con una concorrenza soprattutto locale guidata da Radek Juska (decimo ai Giochi) e Petr Meindlschmid (settimo a livello continentale).