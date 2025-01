Bergamonews.it - All’oratorio delle Grazie il Festival delle tradizioni cinesi

Bergamo. Domenica 9 febbraio dalle 10 alle 18, in via Gallicciolli, 3 a Bergamo si terrà il. L’iniziativa viene organizzata per celebrare i 15 anni di permanenza della Scuola di Cinese Yong En in questa sede.Durante la giornata, sarà possibile sperimentare in prima persona ledella cultura cinese attraverso laboratori interattivi, una degustazione di autentica cucina cinese e una spettacolare sfilata di moda con abiti tipici tradizionali”.Verrà festeggiato, inoltre, l’arrivo dell’Anno del Serpente.Per ulteriori informazioni telefonare al numero 3297369466 o 3778479346.