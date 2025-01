Lettera43.it - Alessandro Caruso è il nuovo direttore responsabile di The Watcher Post

Leggi su Lettera43.it

Dal 1° gennaio 2025, The, testata di approfondimento politico-economico edita da Urania Media, ha visto un avvicendamento alla direzione., giornalista professionista esperto in affari politico-economici, assumerà il ruolo di, prendendo ilo di Piero Tatafiore. Oltre alla guida dell’edizione italiana,dirigerà anche TheEU, la versione europea della testata con sede a Bruxelles. A supportarenelincarico sarà Paolo Bozzacchi ha assunto la carica di vicesia per l’edizione italiana che per quella europea.Articolo completo:è ildi Thedal blog Lettera43