Abuso di precariato, fioccano le sentenze: supplente di religione risarcito con 27mila euro

Un docente diha ottenuto giustizia in tribunale dopo essere stato sottoposto per anni a contratti a tempo determinato, in violazione dei diritti sul lavoro scolastico. La sentenza del giudice del lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione al pagamento didi risarcimento, oltre alle spese legali. Questo caso (l’ennesimo ad onore del vero) rappresenta un importante precedente nella lotta contro l’delscolastico in Italia.di: gli IRC e il loro lungo percorso senza stabilizzazione La vicenda riguarda un insegnante didella Romagna, oggi 41enne, che per otto anni consecutivi ha lavorato comenello stesso istituto scolastico con contratti annuali da 12 mesi. Ogni settembre era costretto a firmare un nuovo contratto per continuare a insegnare, con la consapevolezza che a fine agosto il rapporto di lavoro sarebbe terminato.