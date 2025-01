Quifinanza.it - A Davos intenso calendario di eventi per il World Economic Forum: oggi parla Zelensky

Leggi su Quifinanza.it

Parteil, catalizzando l’attenzione su temi che ridisegnano il panoramao e sociale globale. Questo evento, che riunisce personalità di spicco e pensatori visionari dell’élite mondale, si configura come un laboratorio per le nuove idee. Dalla tecnologia all’ambiente, dalla crescitaa al capitale umano, ogni intervento a2025 porta con sé proposte e visioni che guardano al futuro con pragmatismo e innovazione. Ecco il programma dettagliato deglidella prima giornata.Gli interventi chiave delglobaleIldi quest’anno si distingue per una serie di discorsi rilevanti che stanno catturando l’attenzione internazionale. Tra gli interventi più attesi, spicca quello di Donald Trump in differita, previsto per il 23 gennaio, durante il quale condividerà la sua visione su questionihe e prospettive geopolitiche.