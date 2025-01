Notizie.com - 15 miliardi di dollari in due giorni: com’è riuscito Donald Trump nel colpaccio?

Leggi su Notizie.com

Quello che al momentotocca sembra diventare oro: più o meno letteralmente alla sua memecoin personale.La recente elezione dicome 47° presidente degli Stati Uniti ha scatenato un vero e proprio terremoto non solo nella politica americana ma anche nei mercati finanziari, in particolare nel settore delle criptovalute. La sua decisione di lanciare una memecoin personale, denominata “Official“, ha infatti generato un’impennata senza precedenti del suo valore, portando la capitalizzazione del token a 15diin meno di due, cosa sappiamo della sua criptocoin? – notizie.comIl fenomeno delle memecoin non è nuovo nel mondo delle criptovalute. Questi asset digitali, ispirati a meme internet o fenomeni virali, sono notoriamente volatili e spesso privi di una base tecnologica solida che giustifichi il loro valore al di là della pura speculazione.