Tpi.it - Zoom Torino, qual è l’azienda dell’ultima puntata di Boss in incognito 2024 2025

Leggi su Tpi.it

diin: datore di lavoro, locationAl centro delladi stasera, 20 gennaio, diin, il docu-reality condotto da Max Giusti, ci sarà Umberto Maccario, Amministratore delegato da circa 4 anni del Gruppoazienda che conta un fatturato annuo di 17 milioni di euro e occupa 270 dipendenti.è un bioparco di nuova concezione, lontano dalla vecchia idea di zoo tradizionale, che ha l’obiettivo di far conoscere e proteggere gli animali, conservare e difendere le specie a rischio. Il bioparco ospita in 160.000 mq oltre 84 specie animali in 10 habitat che riproducono fedelmente luoghi naturali di Africa e Asia, senza reti o gabbie.Nel corso della, Umberto Maccario, sotto mentite spoglie, incontrerà i suoi dipendenti: Annarita, Gemma, Enrico e Antonietta.