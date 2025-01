Anteprima24.it - VIDEO/ Terzo raid allo stesso negozio, l’appello del Sindaco

Tempo di lettura: < 1 minuto Ilalla stessa attività commerciale, seppur episodi lontani tra loro temporalmente, chiedono delle azioni urgenti.Lo dice ildi Atripalda, Paolo Spagnuolo, all’indomani di quanto subito dall’attività commerciale “Fiori di Bontà” situato in via Fiume: nella notta una deflagrazione ha causato danni alla serranda del locale e ad alcuni veicoli parcheggiati nelle vicinanze.La Procura di Avellino ha già avvviato una inchiesta e in queste ore sarà sentito il titolare dell’attività commerciale finita nel mirino per la terza volta in pochi anni.“Un atto grave a cui non siamo abituati, ma la serenità della città di Atripalda e dei titolari stessi della florida attività in questione, non può minata da questi episodi”, dice il(guarda il alto le suedichiarazioni).