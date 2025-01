Ilrestodelcarlino.it - Troppi errori in attacco e difesa ’ballerina’. L’Andrea Costa perde la volata contro Piacenza

ANDREAIMOLA58BAKERY63 ANDREAIMOLA: Fazzi, Pavani 2, Restelli 7, Benintendi ne, Toniato 7, Filippini 5, Klanjscek 22, Chiappelli 9, Martini 3, Sanguinetti, Zedda 3. All. Angori. BAKERY: Naoni 7, Klanskis 8, Perin ne, Morvillo 8, Longo, Zoccoletti 7, Blair 4, Chiti 18, Lanzi 4, Taddeo 7. All. Salvemini. Arbitri: Valletta e Marianetti. Note: parziali 15-7; 29-28; 47-42. Tiri da due: 12/39; 13/31. Tiri da tre: 5/27; 6/27. Tiri liberi: 17/23; 19/30. Rimbalzi: 43; 49. CERVIA (Ravenna)laconin quel di Cervia e incassa la sua seconda sconfitta consecutiva. Un colpo che fa male ai biancorossi in una partita che a tratti aveva saputo tenere in mano, ma tra la mancanza della giusta continuità ine i tantidavanti, non è mai arrivato lo strappo decisivo, conabile nel finale a prendersi l’inerzia e i due punti (si salva almeno la differenza canestri).