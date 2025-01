Liberoquotidiano.it - Sinner e Rune "collassano", ridotti così dopo "il punto del torneo": la scena che spiega tutto | Video

Uno, Jannik, mezzo-collassato per i guai fisici che l'hanno quasi messo ko sul più bello. L'altro, Holger, chino e piegato sulle gambe per la stanchezza, ma forse ancora di più per la delusioneunche sembrava vinto. Uno scambio prodigioso, irreale, che il social media editori degli Australian Open ha già giustamente bollato come "ildel" condividendolo su X. Siamo a inizio terzo set. L'italiano campione in carica e numero uno al mondo ha vinto il primo 6-3, stesso risultato ma a favore del danese numero 13 nel secondo. Inerzia che pende pericolosamente (per i tifosi italiani) verso Holger, che ha la palla break per "spaccare" la partita proprio nel momento in cui Jannik accusa i maggiori problemi di giramenti di testa e voltastomaco. "Non un infortunio, non mi sono sentito bene", chiarirà a match vinto la volpe di San Candido.