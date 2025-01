Oasport.it - Sci alpino, Coppa del Mondo Kitzbuehel 2025: orari, tv, streaming. Tre giorni di gara sulla Streif

Ladeldi sciprosegue in un mese di gennaio serratissimo dal punto di vista delle gare. Mentre ci stiamo avvicinando ad ampie falcate ai Campionati Mondiali di Saalbach, gli appuntamenti continuano ad arrivare a grappoli.Tra gli uomini sarà tempo di un altra grande classica come quella dimitologica. Dopo i canonici trededicati alle prove della discesa, il programma prevedrà un superG nella giornata di venerdì 24 gennaio, quindi discesa sabato 25 gennaio e, infine, il classifico slalom di domenica 26 gennaio. Dominik Paris a Wengen è apparso decisamente in crescita eha costruito grandi capolavori, ma dovrà fare i conti contro una squadra svizzera fortissima con in prima linea Franjo von Allmen e Marco Odermatt.Guarda ladeldi scisu DAZN.