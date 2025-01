Juventusnews24.com - Renato Veiga Juve, questo segnale da Londra lo avvicina a Torino? Il punto sulla trattativa e sulla concorrenza per il difensore: tutti i dettagli

di RedazionentusNews24, ilsiall'addio dal Chelsea:gli ultimi aggiornamenti sulArrivano notizie positive da: il Chelsea sarà impegnato questa sera Wolverhampton e ilaccostato al calciomercato, non è nemmeno in panchina. Chiarodi come il giocatore possa lasciare presto i Blues: come riportato da Fabrizio Romano, i bianconeri sono incol Chelsea ma sul giocatore c'è anche il Borussia Dortmund.PAROLE – «, nemmeno in panchina per il Chelsea dato che lantus è in trattative dirette per un potenziale accordo, trattative in corso. mentre il BVB è ancora lì».