Regione Marche si cercano giovani per partecipare al Servizio civile regionale

Scade il prossimo 31 gennaio l’avviso pubblico per aderire al. “È un’opportunità da non perdere per vivere un’esperienza ad alto contenuto formativo, umano e sociale – dichiara l’assessorealle politicheli e al volontariato, Chiara Biondi – rivolta aitra i 18 e i 28 anni, residenti o domiciliati nelle, pera progetti che promuovono competenze e professionalità, crescita personale e cittadinanza attiva”. La, grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo Plus21-27, con questo bando ha voluto così dare continuità a una positiva esperienza già realizzata nel passato. Saranno selezionati 326 operatori volontari, che potranno scegliere dove svolgere la propria attività nell’ambito dei 33 progetti presentati per il 2024 da enti pubblici ed enti del terzo settore.