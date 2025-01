Secoloditalia.it - Rdc, il buco “mostruoso” delle truffe nei dati della GdF: 665 milioni sottratti allo Stato. Il “regalino” del M5S

62mila truffatori per un totale di 665di euroalla casse dello. Tanto vale la vorgine Reddito di cittadinanza in fatto di. Sono gli ultimidevastanti pubblicati dalla Guardia di Finanza, sul “” targato 5stelle. I numeri mostruosi sono stati divulgati da un’esclusiva del CorriereSera: i grillini dovevano abilire la povertà, invece hanno incrementato il numero dei furbetti. Il cavdi battaglia grillino, secondo le indaginifiamme gialle, avrebbe causato una perdita di denaro enorme per loe quindi, di conseguenza, per tutti i contribuenti italiani.RdC: la Guardia di Finanza pubblica le cifre mostruoseNonostante il reddito di cittadinanza siaabolito da più di un annol’ombra minacciosa sulle casse delloè ben presente: l’elenco di coloro che lo hanno percepito illegalmente e sono stati identificati si allunga costantemente:62 mila i soggetti che, truccando le carte, dal 2019 risultano aver incassato la cifra imponente di 665di euro.