Lanazione.it - Rapinata e molestata, terrore per la commessa di una pasticceria

Leggi su Lanazione.it

Perugia, 20 gennaio 2025 –e abusata. Un coltello alla gola per minacciarla e costringerla a consegnare tutto il denaro in cassa, le mani che si allungavano, mentre il malvivente cercava di baciarla. Sono gli attimi divissuti da una commesa di unain zona Cortonese, vittima, sabato pomeriggio, di una rapina che ha rischiato di degenerare se non fosse che la ragazza, resistendo, ha fatto desistere il rapinatore. Secondo quanto ricostruito con i carabinieri, intorno alle 16 la dipendente si trovava da sola all’interno del negozio. Un uomo è entrato, fingendosi un cliente. Ben presto si è avvicinato al bancone, andando dalla parte della. Che, in un secondo, se lo è ritrovato a fianco. L’uomo, a quel punto, ha tirato fuori un coltello con il quale l’ha minacciata e, allo stesso tempo, le si è messo alle spalle, bloccandola.