Potenza-Benevento, chiusa la prevendita: ecco quanti tifosi saranno al seguito della Strega

Tempo di lettura: < 1 minuto Nonostante il giorno lavorativo e l'orario non certo comodo con il fischio d'inizio fissato alle 19, oltre 170 tifosi giallorossi saranno presenti nella trasferta di Potenza di domani sera con la prevendita per il settore ospiti che si è chiusa alle 19. Dopo il rinvio per la neve dello scorso 12 gennaio, sono stati pochi i supporters del Benevento che hanno chiesto il rimborso rispetto ai tagliandi già venduti in precedenza che restano validi anche per il recupero di domani quando un buon numero di tifosi si metteranno in marcia alla volta del capoluogo lucano.