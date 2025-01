Quotidiano.net - Pechino esorta gli Stati Uniti a rivedere il bando di TikTok per motivi di sicurezza

sollecita glia dare ascolto "alle voci razionali" in merito aldi, nel mezzo dell'entrata in vigore del divieto della popolare app di brevi video della cinese ByteDance perlegati allanazionale. "Noi speriamo che la parte americana possa seriamente ascoltare le voci razionali e assicurare un aperto, giusto, corretto e non discriminatorio ambiente di business a tutti i soggetti di mercato da tutti i Paesi che operano negli", ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, nel corso del briefing quotidiano. "è attiva negli Usa da molti anni ed è molto amata dagli utenti americani", ha aggiunto Mao, secondo cui la app "ha svolto un ruolo positivo nel promuovere l'occupazione nazionale e i consumi".ha ripristinato il servizio neglidomenica dopo essere stata brevemente oscurata, attribuendo al presidente eletto Donald Trump il merito di aver reso possibile l'inversione di tendenza.