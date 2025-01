Lettera43.it - Omicidio Francesco Morando, arrestati i due figli: uno è minorenne

Per la morte diMarando, 54 anni, trovato privo di vita il 12 gennaio scorso in una casa di famiglia a Bovalino (Reggio Calabria), i carabinieri hanno fermato i duedell’uomo, uno dei quali, accusandoli di. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, il delitto sarebbe avvenuto durante una lite scaturita da vecchi contrasti familiari. L’accusa sostiene che ilo maggiore abbia sparato al padre uccidendolo sul colpo, e che i fratelli abbiano poi tentato di occultare il cadavere in un locale interrato della casa, facendolo ritrovare solo il giorno successivo.La confessione del fratello maggiore: ritrovata l’arma del delittoLe indagini sono giunte a una svolta grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, che hanno documentato i movimenti dei fratelli.