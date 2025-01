Anteprima24.it - Oasi delle Salicelle, recuperati 1.920 chili di pneumatici fuori uso

Tempo di lettura: 3 minutiPresso l’, lungo il fiume Volturno, nelle vicinanze del Ponte di Annibale nel territorio comunale di Capua, Ecopneus – società senza scopo di lucro impegnata nel rintracciamento, raccolta, trattamento e recupero deiUso (PFU) in Italia – ha completato il prelievo di 1.920di PFU illegalmente abbandonati. L’intervento è stato svolto su richiesta del Viceprefetto incaricato per il contrasto agli incendi dolosi di rifiuti in Campania, Ciro Silvestro, e reso possibile grazie alla collaborazione tra la Provincia di Caserta, il Consorzio di Bonifica del Basso Volturno ed Ecopneus. L’operazione, che ha liberato un’area di oltre 1.000 metri quadrati prima del riempimento dell’invaso, previsto con la riapertura della diga sul fiume Volturno, si è rivelata cruciale per evitare che i rifiuti, se non rimossi, venissero trascinati dalle acque fino al mare, con gravi rischi per l’ecosistema e la fauna acquatica.