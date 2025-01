Ilgiornaledigitale.it - Nuova Skoda Space 2026: come sarà il maxi suv elettrico ceco?

Leggi su Ilgiornaledigitale.it

La Škoda, attesa per ilun SUVa sette posti che rappresenterà il nuovo modello di punta del marchio. Questo veicolo è stato anticipato dal concept Vision 7S, presentato nel 2022, che ha introdotto il nuovo linguaggio di design “Modern Solid” di Škoda.Recenti foto spia mostrano un prototipo pesantemente camuffato in fase di test nel nord della Svezia. Nonostante il camuffamento, si distinguono alcune caratteristiche chiave. Le immagini dell’articolo sono state prese dal video del canale di Alex Bine:Design Esterno: Il frontale presenta una fascia arrotondata con fari sottili e inclinati, accompagnati da una presa d’aria centrale e aperture angolari per migliorare l’aerodinamica. Le maniglie delle portiere sono a filo con la carrozzeria, contribuendo a un profilo laterale pulito e moderno.