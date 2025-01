Liberoquotidiano.it - "Nulla, è scomparso, lo dicevo": questa smorfia di Sara scatena la tempesta su Affari tuoi dopo la puntata

Adè la serata tragica di. La concorrente infatti ha stupito e non poco Stefano De Martino per come ha disputato la sua partita nelladi domenica 19 gennaio. A mandare in rovina il percorso disono state le ripetute offerte del dottore respinte e rimandate al mittente. Almeno due pesantissime che superavano i 30.000 euro sono state triturate davanti agli occhi di De Martino e del pubblico nello studio del Teatro delle Vittorie. Alla fine dellail colpo disastroso:rifiuta l'offerta e apre l'ultimo pacco che contiene 200.000 euro. Peccato che non fosse il suo, ma quello di una pacchista. A questo punto, subitoil flop de La Regione Fortunata, sui social si èta una vera e propria. Soprattutto per lo sguardo gelido diquando è stato aperto il pacco da 200.