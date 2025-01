Oasport.it - NBA, i risultati della notte (20 gennaio): i Clippers vincono il derby di LA, Jokic espugna Orlando

Leggi su Oasport.it

Un’altradi NBA si è disputata negli USA ed erano 7 le partite in programma. Tra le sfide in programma spiccavano sicuramente l’attesissimodi Los Angeles, trae Lakers, in un momento difficilissimo per la città californiana, così come la supersfida trae Denver. Ecco come è andata.All’Intuit Dome di Inglewood dominio dei Los Angelesnelcontro i Lakers e vittoria per 116-102.sempre avanti che toccano anche il +26 nel terzo quarto e Lakers incapaci di entrare in partita. Così l’attesissima sfida di Los Angeles premia i padroni di casa nonostante i 25 punti e 11 assist di un eterno LeBron James. Successo netto anche per i Miami Heat che superano i San Antonio Spurs 128-107. Qui match dai due volti, con gli Spurs che guidano gran parte del primo tempo, ma che poi vengono rimontati, superati e crollano sotto i colpi di Kel’el Ware, top scorer con 25 punti.