Naufragio Costa Concordia Schettino ha chiesto la semilibertà La sopravvissuta Vanessa Brolli | Vivrà per sempre con il peso della tragedia

«A prescindere dalla decisione dei giudici siamo certi cheil resto dei suoi giorni con addosso ildi questa». A parlare al Resto del Carlino è, la più piccolafamiglia partita in crociera sullanel 2012 per festeggiare i 50 anni di matrimonio dei nonni. Insieme al fratello Omar e alla sorella Federica, raccontarono al podcast Il dito di Dio di Pablo Trincia cosa accadde il 13 gennaio del 2012 poco a largo dell’Isola del Giglio, quando laentrò in collisione con degli scogli e si inclinò su un lato, portando con sé 32 vite. Per quelil comandantenave, Francesco, fu condannato a 16 anni per omicidio plurimo colposo, lesioni colpose,colposo e abbandononave. Dopo aver scontato oltre metàpena,ha maturato i termini che gli consentono di accedere a misure alternative al carcere e ha rila, sulla quale decideranno i giudici il prossimo 4 marzo.