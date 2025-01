Napolipiu.com - Napoli-Garnacho: Conte ha chiamato l’argentino. Summit nelle prossime ore

haore">Il club azzurro pronto al rilancio per l’esterno del Manchester United. Previsto un incontro tra il ds Manna e i Red Devilsore.Ilaccelera per Alejandro. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, il club partenopeo è pronto a sferrare l’assalto decisivo per il ventenne esterno argentino del Manchester United. “Il primo nella lista d’inverno è Alejandro, sempre lui” sottolinea il quotidiano, riferendosi al talento che ieri è subentrato al 64? nella sfida persa dai Red Devils contro il Brighton a Old Trafford.La trattativa entra nel vivo: ilha presentato un’offerta di 50 milioni di euro, ma il Manchester United, condizionato dal Fair Play finanziario, punta a massimizzare la cessione del prodotto della propria Academy.