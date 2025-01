Napoli all-in per Zaccagni | offerta cash e contropartita La Lazio vacilla

Leggi su Spazionapoli.it

MercatoUltimissime – All-in per, il presidente De Laurentiis starebbe trattando di persona: prevista anche unae laPer il mercatoultimissime arrivano anche per il profilo di Mattia. Già negli scorsi giorni vi abbiamo riportato importanti novità sul capitano della, che è stato accostato concretamente agli azzurri. La trattativa per l’esterno sarebbe entrata nel vivo, merito di Aurelio De Laurentiis, che avrebbe chiamato personalmente il presidente Claudio Lotito per un primo sondaggio.La richiesta biancoceleste è stata di 40 milioni di euro, ritenuti eccessivi dalper gennaio. Nella serata di ieri, lo stessoha poi ribadito di non voler lasciare lae di tenere alla squadra che lo ha reso capitano. Un gol e un assist contro il Verona, la sua ex squadra, quella con cui ha mostrato i suoi primi colpi in Serie A, tali che avevano già attirato l’attenzione di De Laurentiis qualche estate fa.