Sport.quotidiano.net - Massese Sale la febbre per la finale di Coppa. Cinquecento tifosi alla sfida con la Sestese

Oltre 300 biglietti venduti soltanto nel primo giorno di prevendita. Si preannuncia un esodo massiccio dibianconeri a Firenze per ladiItalia di mercoledì contro la. Oggi e domani lacontinuerà la vendita anticipata dei tagliandi allo stadio Vitali in orario pomeridiano (dalle ore 15 alle 19,30). Ci sono ancora 200 biglietti dei 500 iniziali messi a disposizione dLega ma è una quantità che potrà essere implementata nel caso la società apuana li esaurisse tutti. Non esiste assolutamente un problema-biglietti al momento per chi volesse andare allo stadio ’Gino Bozzi’ a sostenere la squadra verso la conquista di questo agognato trofeo. Ieri intanto è stato ultimato anche il quinto pullman da parte degli ultras ed è iniziato l’allestimento del sesto.