Puntomagazine.it - M5S, Salerno: “Domenica 2 febbraio riunione provinciale per prepararci alle elezioni regionali”

La Coordinatrice Virginia Villani: “Uniti per una Campania più forte e inclusiva”“I prossimi mesi saranno decisivi e ci vedranno impegnati in un lavoro intenso e appassionato per costruire un’alternativa concreta al malgoverno che penalizza da anni i cittadini della Campania. Siamo già al lavoro su più fronti, a partire dalla città di, per affrontare con determinazione le prossime sfide elettorali. Anche qui, in provincia di, il Movimento 5 Stelle è pronto a rappresentare i cittadini e a combattere al loro fianco per garantire un futuro migliore, ispirandosi ai valori che da sempre orientano il nostro agire politico.” Così Virginia Villani, Coordinatricedel Movimento 5 Stelle per la provincia di, annuncia l’importante appuntamento previsto per