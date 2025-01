Lettera43.it - L’Ue chiede consultazioni al Wto sulle «pratiche sleali» della Cina sulle royalty dei brevetti

Prima i daziauto elettriche cinesi, poi quelli sul brandy europeo. Ora la battaglia a distanza trae lasi è spostata su un nuovo fronte. La Commissione europea ha annunciato il 20 gennaio di aver chiestoal Wto, l’Organizzazione mondiale del commercio, per eliminare lee illegali» che il governo di Pechino starebbe portando avanti sulla proprietà intellettuale. L’attacco di Bruxelles riguarda la procedura con cui laha autorizzato i tribunali a fissare dei tassi di«vincolanti a livello mondiale per iessenziali standard del, senza il consenso del titolare del brevetto». Così facendo, le aziende europee del comportato dell’innovazione e delle tecnologie dovranno abbassare i propri tassi in tutto il mondo. Una mossa che avvantaggerebbe i produttori cinesi.