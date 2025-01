Lanazione.it - Lo show di Gasper: "Ho dato una scossa"

"Voglio fare i complimenti ai miei giocatori, sono felice per loro. Ringrazio i tifosi per l’energia che ci hannoe chiedo scusa per la reazione che ho avuto, non era contro gli arbitri, solo che dopo un primo tempo brutto stavamo giocando bene ed in quel momento dentro mi è scattato qualcosa".Okorn a fine partita è un fiume in piena, ma mostra anche tutta la stanchezza dopo il calo di adrenalina. La sua espulsione per doppio fallo tecnico hala spinta decisiva alla squadra. "Il fallo tecnico è una specie di situazione tattica – prosegue Okorn –, uno lo volevo prendere, ma il secondo no. In quel momento ho pensato o li distruggiamo oppure perdiamo. Adesso è facile dire che sono stato bravo, ma in quel momento è questo ciò che ho pensato". La squadra dopo il primo tempo ha cambiato volto ed è piuttosto facile intuire che nello spogliatoio sia arrivata la strigliata di Okorn.