Blackpink in your area league | arriva la collab sport con Fanatics e Complex

Blackpink in your area league segna un entusiasmante debutto nel mondo dello sportswear per una delle band k-pop femminili più celebri al mondo. In collaborazione con Fanatics e Complex, questa collezione celebra le città sportive più iconiche degli Stati Uniti, portando stile e energia direttamente sul campo. Lanciata il 8 luglio nei punti vendita pop-up Fanatics in America, questa partnership promette di rivoluzionare il modo di vivere la moda sportiva, unendo musica, street style e passione sportiva.

Una collab di debutto che sancisce l’ingresso nello sportswear di una delle band k-pop femminile più famosa al mondo. Si chiama “Blackpink in your area league”, ed è la nuova collezione delle Blackpink con Fanatics e Complex. L’obiettivo è quello di celebrare le principali città americane, soprattutto le più famose a livello sportivo. La collezione è stata lanciata in America martedì 8 luglio, dove è disponibile nei punti vendita pop-up Fanatics x Complex di Los Angeles (11-13 luglio) e New York (25-27 luglio). Le Blackpink, insieme a Fanatics e Complex lanciano una collab sportswear. La collezione è una limited edition, nata per celebrare il ritorno del gruppo negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Blackpink in your area league: arriva la collab sport con Fanatics e Complex

In questa notizia si parla di: blackpink - fanatics - your - area

Le Blackpink debuttano nello sportswear con una collezione con Fanatics e Complex; LEGO Ideas Le créateur de BTS Dynamite amène BLACKPINK à 10K; LEGO Ideas 21339 Il creatore di BTS Dynamite porta il progetto BLACKPINK a 10K.

Le Blackpink debuttano nello sportswear con una collezione con Fanatics e Complex - In collaborazione con la piattaforma sportiva digitale e la società media americana, la line ... Come scrive msn.com

'Blackpink in your area': K-pop group unveils MLB gear - Fanatics and Complex announced a partnership Tuesday on an exclusive limited- Si legge su mlb.com