Samsung Galaxy Z Fold7 non supporta la S Pen | è il primo dopo quattro generazioni

Il Samsung Galaxy Z Fold7 segna un importante passo in avanti per i pieghevoli di Samsung, ma sorprende per una novità: il mancato supporto alla S Pen. Dopo quattro generazioni di successi, tra cui il popolare Z Fold3 5G, questa scelta solleva interrogativi e curiosità. Scopriamo insieme le ragioni di questa decisione e cosa significa per gli utenti appassionati di scrittura e creatività digitale.

