Porto Empedocle baciata dalla Dea bendata | vinti 2 milioni di euro

Porto Empedocle si può fregiare di una fortuna da capogiro: un fortunato giocatore ha vinto 2 milioni di euro con un gratta e vinci da soli 10 euro. La grande vincita, scoperta lungo la statale 115, ha acceso l’entusiasmo nella cittadina, dimostrando che la dea bendata può sorprenderti quando meno te lo aspetti. Chi conoscerà il misterioso vincitore? La magia del gioco continua a regalare sogni...

Via libera dal governo nazionale a 21 milioni di euro per l'avvio e la gestione dei dissalatori di Gela, Porto Empedocle e Trapani: 10 milioni nel 2025 e 11 nel 2026. Accolta la richiesta del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che parla di «risult

