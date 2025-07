Il Psg ha pure frenato per non umiliare il Real, Luis Enrique smentisce ma nessuno gli crede.

Il match tra PSG e Real Madrid ha acceso polemiche e dubbi: si sospetta che i francesi abbiano rallentato per non umiliare troppo gli avversari. Luis Enrique smentisce, ma il sospetto rimane. Tra dichiarazioni e giochi di tattica, il Paris Saint-Germain ha dimostrato di saper adattarsi alle situazioni, trasformandosi in una squadra più vincente e compatta. Da allora, il loro percorso è stato segnato da successi e gol, consolidando la loro crescita e ambizione.

Ad un certo punto il Psg ha pure frenato. Luis Enrique dice di no, ma nessuno gli crede. Sul 3-0, poi diventato all’88° 4-0, la squadra francese ha rallentato. Un po’ per evitare di stancarsi troppo, un po’ per non umiliare eccessivamente il Real Madrid. Come si fa con le “piccole”, insomma. “A gennaio, la gente diceva che non avevamo leader e non segnavamo gol”, dice Luis Enrique. Da allora ne hanno segnati più di 100 e hanno vinto la loro prima Champions League in assoluto, scrive il Guardian. “Ora hanno messo a segno quattro gol contro il Real Madrid con una prestazione così dominante che ha dovuto negare che avessero tolto il piede dall’acceleratore”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it