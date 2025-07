Distributori di carburante nuove regole | niente impianti in centro e criteri più stringenti per quelli nuovi

Nuove regole per i distributori di carburante stanno rivoluzionando il settore: niente impianti nel centro storico, criteri più severi per le nuove installazioni e innovativi incentivi all’integrazione di attività commerciali, turistiche e di ristoro. Obblighi di ricarica elettrica e tutela del verde con piantumazione di almeno due alberi rendono il quadro più sostenibile e armonioso. Queste normative puntano a creare città più vivibili e rispettose dell’ambiente, trasformando il modo di pensare alla mobilità urbana.

