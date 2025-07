Bombole gpl | le corrette modalità di gestione Le indicazioni di Sei Toscana

Le bombole di GPL, sia piene che vuote, richiedono un'attenzione particolare: non possono essere smaltite come normali rifiuti domestici, ma devono essere gestite seguendo procedure specifiche. È fondamentale restituirle esclusivamente ai rivenditori o distributori autorizzati, che sono obbligati per legge a ritirarle. Non è possibile, quindi, abbandonarle o smaltirle in modo autonomo, garantendo così sicurezza e rispetto ambientale.

