Grave incidente sulla via Ostiense | coinvolti un’auto e una moto

Un grave incidente si è verificato questa mattina sulla via Ostiense, coinvolgendo un’auto e una moto. La collisione ha causato un blocco totale del traffico e l’intervento immediato delle forze dell’ordine per i rilievi. La zona, all’altezza di via del Fosso di Dragoncello, è stato teatro di un episodio che ha sconvolto la città. Restate aggiornati sulle ultime novità e non perdete gli approfondimenti di DayItalianews.

Giovedì 10 luglio, si è verificato un incidente drammatico sulla via Ostiense, all'altezza di via del Fosso di Dragoncello, a Roma. Secondo le prime ricostruzioni, a scontrarsi sono stati un'automobile e una moto, in un impatto violento avvenuto nelle prime ore della mattinata. Intervento massiccio della Polizia Locale. Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenute cinque pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, appartenenti al X Gruppo Mare, per effettuare i rilievi del caso e gestire la viabilità nella zona, completamente rallentata a causa del sinistro.

