Como arriva anche Morata | l’aiuto inaspettato arriva da una rivale

Il mercato del Como sorprende ancora, e questa volta l’aiuto inatteso arriva proprio da una rivale. Chi avrebbe mai immaginato che una squadra come i lariani potesse scuotere le casse del calcio italiano così tanto? Con quasi 100 milioni investiti, il club punta a un mix di giovani talenti e grandi colpi, come l’arrivo di Morata. Ma quali altre sorprese ci riserverà questa sessione estiva?

