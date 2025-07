Cina | apre a Pechino Incontro ministeriale per dialogo globale tra civilta’

Oggi, a Pechino, si apre un importante incontro ministeriale dedicato al dialogo globale tra civiltà, un evento che riunisce più di 600 rappresentanti da 140 Paesi. Sotto il tema “Salvaguardare la diversità delle civiltà umane per la pace e lo sviluppo del mondo”, si discutono strategie per promuovere l’apprendimento reciproco e il rispetto culturale. Un'occasione cruciale per rafforzare i legami internazionali e costruire un futuro più armonioso.

Oggi ha preso il via a Pechino l’Incontro ministeriale per il dialogo globale tra le civilta’, incentrato sull’importanza della diversita’ culturale e dell’apprendimento reciproco per il progresso umano. A tema “Salvaguardare la diversita’ delle civilta’ umane per la pace e lo sviluppo del mondo”, l’evento di due giorni ha attirato oltre 600 ospiti da 140 Paesi e regioni. Nel corso di sottoforum paralleli, i partecipanti esploreranno il ruolo cruciale dello scambio tra civilta’ e dell’apprendimento reciproco nella costruzione di un mondo inclusivo e nella promozione dello sviluppo e della prosperita’ globali, dell’eredita’ culturale e dell’innovazione, della comprensione e dell’amicizia tra i popoli, del progresso scientifico e tecnologico e dello scambio accademico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: apre a Pechino Incontro ministeriale per dialogo globale tra civilta’

In questa notizia si parla di: civilta - pechino - incontro - ministeriale

