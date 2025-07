Imprenditore sequestrato e picchiato a Palermo 4 arresti | Ti gettiamo in una botola in campagna

Un grave episodio scuote Palermo: un imprenditore sequestrato, picchiato e rinchiuso in una botola in campagna. Quattro persone sono state arrestate grazie alle indagini dettagliate, che hanno sfruttato intercettazioni e videosorveglianza per smascherare un inquietante quadro di estorsione e stalking. La città si interroga sulla sicurezza e sulla criminalità organizzata, mentre le autorità continuano a vigilare per garantire giustizia e tutela.

