Contro il rischio incendi ripartono i pattugliamenti della protezione civile nelle riserve naturali della città

In un’estate segnata da temperature record e rischio incendi, le riserve naturali di Pescara si preparano a una battaglia importante per la tutela del patrimonio verde cittadino. Dal 13 luglio al 14 settembre, volontari e protezione civile intensificano i pattugliamenti nelle aree più sensibili, come le riserve dannunziana e di Santa Filomena. Un impegno fondamentale per preservare la bellezza e la sicurezza della nostra città, perché la prevenzione inizia con la vigilanza costante.

