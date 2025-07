Wayloz debutta con Half Cast | ep acustico intenso

Il debutto solista di Wayloz, talento italo-nigeriano, segna l’arrivo di un’onda di freschezza musicale con l’EP acustico "Half Cast". Tra folk e radici profonde, quattro tracce intense e evocative ci invitano in un viaggio emozionale unico. Oz, alias di Osasmuede Aigbe, con questa uscita apre un nuovo capitolo della sua creatività, dimostrando che la musica può davvero essere ponte tra culture e emozioni.

Il debutto solista di Wayloz, artista italo-nigeriano: 'Half Cast', ep acustico tra folk e radici, disponibile dall'11 luglio con 4 tracce evocative. Wayloz rappresenta il debutto solista di Osasmuede Aigbe, chitarrista, cantante e compositore. Metà dei Gemini Blue – il duo originario del lago di Garda nato nel 2020, con il quale ha pubblicato un album ed alcuni singoli – OZ (Osasmuede) rappresenta la sua identità artistica italo-nigeriana, raffinata in anni di studio, esperienze e sperimentazioni, in Wayloz. Il progetto si ramifica in un songwriting dalla doppia anima: la prima versata alla musica acustica, rurale, pagana e folk e la seconda, dall'assetto elettrico, che rimanda ad artisti come Jeff Buckley, Queens Of The Stone Age, All Them Witches e King Crimson.