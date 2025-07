Sanità pubblica la Cgil denuncia | Rete ospedaliera mai concordata con i sindacati

La Cgil di Agrigento denuncia con fermezza una rete ospedaliera in fase di definizione, avvenuta senza alcun confronto con i sindacati. Questa mancanza di dialogo rischia di compromettere la qualità e la tutela dei diritti dei lavoratori e dei pazienti. La sigla esprime forte indignazione e si impegna a vigilare affinché le decisioni vengano condivise e rispettino le esigenze di tutta la comunità , perché un sistema sanitario efficace si costruisce anche attraverso il dialogo.

Rete ospedaliera dalla provincia di Agrigento in fase di elaborazione senza il confronto con i sindacati, la Cgil di Agrigento esprime "forte indignazione". Le notizie fin qui acquisite giungono dalla stampa, e questo ha fatto scattare la reazione della sigla, che ha evidenziato come. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

