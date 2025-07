Cina | bevande fresche gratis in torrida estate con campagna di buona volonta’

In un’estate torrida, la Cina dimostra ancora una volta il suo spirito di solidarietà con la campagna “Frigoriferi Estivi di Ristoro” a Yancheng. Un gesto semplice come offrire bevande fresche diventa un atto di generosità che scalda i cuori e unisce le persone. Scoprite come questa iniziativa trasforma piccoli gesti in grandi ondate di gentilezza, cambiando la quotidianità di molte vite. Per saperne di più, visitate il link.

Anche una bottiglia d’acqua fredda puo’ trasformarsi in qualcosa di piu’ grande. Scoprite come la campagna “frigoriferi estivi di ristoro” di Yancheng, nella provincia del Jiangsu, sta trasformando i piccoli gesti in un’ondata di gentilezza. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma635084563508452025-07-10cina-bevande-fresche-gratis-in-torrida-estate-con-campagna-di-buona-volonta Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: bevande fresche gratis in torrida estate con campagna di buona volonta’

In questa notizia si parla di: campagna - cina - bevande - fresche

Cina: da smog alla luce solare, successo della campagna decennale per la qualita’ dell’aria a Pechino - Dopo anni di sfide e impegno, Pechino celebra un traguardo storico nella battaglia contro lo smog: nel 2024, la città ha registrato 290 giorni di buona qualità dell’aria, il dato più alto mai raggiunto.

3 Bevande Estive Fresche, Salutari e Poco Caloriche da fare ... - Ladyblitz - 3 deliziose ricette di bevande estive fresche, salutari e a basso contenuto calorico che puoi preparare comodamente a casa. Secondo ladyblitz.it