Il giallo della ragazza trovata morta nello yacht di lusso su cui lavorava

il giallo di Paige Bell, trovata morta sullo yacht di lusso, apre un mistero che scuote le Bahamas. La giovane hostess sudafricana, appena 20 anni, aveva appena iniziato il suo incarico a bordo di questa imponente imbarcazione. Ma cosa si nasconde dietro questa tragica scomparsa? La verit√† potrebbe essere pi√Ļ sorprendente di quanto si possa immaginare, e le indagini sono appena iniziate.

Una giovane hostess di 20 anni,¬†Paige Bell,¬†originaria di Johannesburg (Sudafrica), √® stata rinvenuta senza vita a¬†bordo dello yacht di lusso Far From It, che al momento del ritrovamento si trovava alle Bahamas, nel porto di¬†Harbour Island. Il giallo di Paige Bell, trovata morta sullo yacht di. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: yacht - giallo - trovata - morta

+++ +++ Daniela Gaiani trovata morta nel letto: "Non fu suicidio". Il marito Leonardo Magri rinviato a giudizio per omicidio https://gazzettadelsud.it/?p=2054243 Vai su Facebook

Il giallo della ragazza trovata morta nello yacht di lusso su cui lavorava; Omicidio sullo yacht extra-lusso, la 20enne Paige Bell trovata morta nella sala motori: è giallo. Fermato un u; Il giallo del costumista trovato morto a Capri, riesumato il cadavere: scoperte fratture costali.

Omicidio sullo yacht extra-lusso, la 20enne Paige Bell trovata morta nella sala motori: è giallo. Fermato un uomo - La ventenne Paige Bell, parte dell'equipaggio dello yacht di lusso "Far From It", è stata trovato morta a borde dell'imbarcazione su cui lavorava mentre la barca ... Scrive msn.com

Uccisa sullo yacht di lusso alle Bahamas: Paige Bell trovata morta prima del suo 21° compleanno - La giovane Paige Bell era uno dei membri dell'equipaggio del 'Far From It', ancorato al porto di Harbour Island ... Secondo fanpage.it