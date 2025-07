Per molte destinazioni non si dovrà più mostrare la carta d'identità per salire sull'aereo | quale documento serve

Una rivoluzione nel modo di viaggiare: per alcune destinazioni, non sarà più necessario mostrare la carta d’identità al check-in, ma soltanto il biglietto di imbarco. Questa novità, introdotta dall’ENAC e approvata dal Ministero dell’Interno, semplifica l’esperienza di viaggio. Tuttavia, non tutte le mete sono coinvolte. Scopri quali destinazioni beneficeranno di questa innovazione e come prepararti al meglio per il tuo prossimo volo. Continua a leggere.

Niente documento d'identità, ma solo carta d'imbarco al gate: è la novità voluta dall'Enac approvata dal ministero dell'Interno, ma non su tutte le destinazioni.

