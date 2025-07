Delitto Laura Ziliani Cassazione conferma ergastolo per le due figlie e Mirto Milani

La tragica vicenda di Laura Ziliani, ex vigilessa di Temù, si è conclusa con una sentenza definitiva: la Cassazione ha confermato l'ergastolo per le sue figlie e Mirto Milani. Un altro capitolo drammatico della giustizia italiana, che chiude definitivamente un caso che ha sconvolto l’opinione pubblica nel 2021. L'attenzione ora si concentra sulle motivazioni di questa decisione e sui risvolti emotivi di una vicenda così complessa.

La Cassazione ha confermato il triplo ergastolo per Paola e Silvia Zani e per Mirto Milani, accusati dell'omicidio di Laura Ziliani, l'ex vigilessa di Temù, madre delle due imputate. I giudici della prima sezione penale della Corte di Cassazione hanno giudicato inammissibili i ricorsi presentati dagli imputati chiudendo definitivamente il caso. Per i tre disposto anche l'isolamento diurno per sei mesi. L'efferato omicidio nel maggio 2021. I fatti risalgono all'otto maggio del 2021 - giorno della festa della mamma - quando gli imputati - ribattezzati il trio criminale fin dall'arresto di settembre 2021 - prima stordirono con benzodiazepine la donna, poi la soffocarono a mani nude e infine, una volta uccisa, la seppellirono in una buca scavata vicino al fiume Oglio, dove il corpo venne ritrovato esattamente tre mesi dopo.

